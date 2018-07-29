30 ألف وحدة سكنية سيتم توزيعها في أوت المقبل

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الأحد أن أكثر من 30 ألف وحدة سكينة سيتم توزيعها في أوت المقبل، عبر 40 ولاية.

وبهذا الشأن أكد تمار أن وتيرة توزيع السكنات ستستمر بنفس الوتيرة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، موضحا أن مصالحه تسهر على الإلتزام بإنجاز المشاريع في وقتها ووفق المعايير المحددة.

كما أوضح الوزير أن عملية مراقبة المشاريع تتم بشكل يومي من طرف فرق خاصة.

للإشارة فقد أشرف الوزير تمار اليوم على توزيع 1400 وحدة سكنية بالعاصمة من صيغة "عدل"، منها 514 سكن في عين المالحة، و886 بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.