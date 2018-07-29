أوريدو تُعلن عن تخفيضات على مكالماتها لفائدة الحُجاج

بهدف منح زبائنها فرصة للبقاء على إتصال مع عائلاتهم وذويهم خلال فترة الحج، أطلقت شركة Ooredoo عرضا خاصا بموسم الحج 2018، يسمح بالبقاء على اتصال من العربية السعودية وبأسعار جد تنافسية بـ 10 دج للدقيقة فقط باحتساب كل الرسوم.

وتمنح الشركة زبائنها الحُجاج، الحائزين على شريحة Ooredoo، التواصل مع عائلاتهم وذويهم خلال موسم الحج ومقاسمتهم أجواء التقوى لهذا السفر الروحي حيث تُخفض أسعارها لخدمة التجوال (Roaming) لاستقبال المكالمات لفائدة زبائنها المسافرين إلى البقاع المُقدّسة خلال فترة الحج الممتدة من 01 أوت إلى غاية 15 سبتمبر 2018.

وهذا العرض صالح لما قبل الدفع و ما بعد الدفع، و ذلك عبر جميع شبكات الهاتف النقال بالمملكة العربية السعودية (Zain, Jawal, STC).