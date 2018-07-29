هل يتشكل "حلف عربي أمريكي" ضد إيران؟

أصدرت إحدى الدول العربية، تعليقا على الأنباء عن المساعي الأمريكية الرامية إلى تشكيل تحالف أمني وسياسي إقليمي لمواجهة "خطر إيران".

وأكد مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية لموقع "خبرني"، أن "الولايات المتحدة عرضت على عدة دول في المنطقة، بما فيها المملكة الهاشمية، أفكارا يجري بحثها والحوار بشأنها حاليا".

وأوضح المصدر، أن "تلك الأفكار تهدف إلى وضع آلية تنسيق مشتركة بين الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة بهدف "مواجهة التحديات الأمنية والدفاعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن عمان تدرس هذه المبادرة ولم تتخذ بعد قرارا بشأنها.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت عن مبادرة أمريكية جديدة تهدف إلى التصدي لـ"خطر إيران" في المنطقة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب.

وقال مسؤولون أمريكيون وعرب إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدما خفية في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربية ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة، وفقا لـرويترز.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية.

والخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو "ناتو عربي"، من شأنها على الأرجح أن تزيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والمحتدم بالفعل بشكل متزايد منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة.