روسيا بدون تأشيرة لغاية نهاية السنة

وافق البرلمان الروسي أمس السبت على قرار يسمح للمشجعين الذين زاروا الأراضي الروسية خلال النسخة الماضية من كأس العالم لمشاهدة مختلف مبارياته بالاستفادة من العودة إلى روسيا مجددا قبل نهاية السنة الحالية دون الحاجة إلى تأشيرة الدخول.

وكان مشجعو المنتخبات المشاركة في المونديال قد استفادوا من بطاقة المشجع التي تحصلوا عليها بمجرد اقتنائهم تذكرة مشاهدة إحدى مباريات المونديال، وهي البطاقة التي تمكنوا بفضلها من دخول الأراضي الروسية دون تأشيرة.

ويعتبر هذا القرار كخطوة من طرف الحكومة الروسية لمواصلة الاستفادة من تنظيم كأس العالم وضمان أكبر عدد ممكن من السياح خلال سنة 2018.