دفع الشطر الثاني والثالث لمكتتبي “عدل 2” نهاية سبتمبر

كشف، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن استدعاء مكتتبي برنامج “عدل2” لدفع الشطر الثاني والثالث من قيمة السكنات، سيكون في غضون نهاية سبتمبر القادم.

وذكر طمار، على هامش اشرافه على عملية لتوزيع 1400 سكن “عدل” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، بأن الحكومة عازمة على اتمام برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شقه الخاص بالسكن، مؤكدا بأن عمليات توزيع عديدة للسكنات برمجت خلال ماتبقى من السنة الحالية.

للإشارة فإن قيمة الشطر الثاني والثالث تقدر بـ 5 بالمائة من قيمة السكن لكل شطر، أي 10.5 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، و13.5 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف، وهو الإجراء الذي يسبق “إلزاميا” عملية سحب شهادات ما قبل التخصيص المعلن عنها.