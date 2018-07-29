فنربخشة يُجدد اهتمامه بضم سليماني

أفادت تقارير إعلامية تركية، أمس، أن نادي فنربخشة التركي تقدّم بعرض رسمي لضم الدولي الجزائري إسلام سليماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مستغلة رغبة إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي في التخلي عنه بسبب خروجه من مخططات مدربه كلود بويل.

وأشار المصدر، إلى أنّ إدارة فنربخشة تقدمت بعرض رسمي إلى مسؤولي "الثعالب" من اجل استعارة مهاجم "الخضر" خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرة إلى أنّ المدير الرياضي للنادي التركي داميان كومولي اتصل بمسؤولي نادي ليستر سيتي وعرض عليهم الاستفادة من خدمات سليماني على شكل إعارة.

من جهة ثانية من المرجح أن ترفض إدارة النادي الإنجليزي عرض نظيرتها التركية، بسبب إصرارها على بيع اللاعب بدل إعارته، حيث سبق لها وأن رفضت عرضا مماثلا من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي من أجل استعادة لاعبها السابق قبل غلق أبواب الانتقالات في 9 أوت المقبل، مصرّة على بيع عقده بمبلغ لا يقل عن 18 مليون جنيه استرليني.

وكان سليماني قد انضم إلى صفوف ليستر سيتي صيف 2016 في صفقة قياسية بلغت 30 مليون أورو، غير أنّه لم يقدم الشيء الكثير وسرعان ما سقط من مخططات الإيطالي كلاوديو رانييري وخليفته الفرنسي كلود بويل، ما جعل إدارة ليستر تعيره الموسم الماضي إلى نادي نيوكاسل يونايتد غير أنّ الأمر لم يسر كما يجب بعدما عانى كثيرا من الإصابات ولكتفي بمشاركات قليلة مع نهاية الموسم.

جدير بالذكر، أنّ عقد سليماني مع ليستر سيتي لا يزال ساري المفعول إلى غاية جوان 2021، وتطالب إدارة ناديه بـ 18 مليون جنيه استرليني مقابل بيعه.