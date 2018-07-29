مصر تفوز بلقب دورة الألعاب الأفريقية للشباب .. والجزائر في المركز الثاني

البلاد.نت - عبد الله بهاء الدين - أحرزت البعثة المصرية التى شاركت فى منافسات دورة الألعاب الإفريقية التى أستضافتها الجزائر خلال الفترة من 18 وحتى 28 جويلية لقب الدورة بعد الحصول على 199 ميدالية منها 101 ذهبية و 55 ميدالية فضية و43 ميدالية برونزية.

وحلت الجزائر فى المركز الثانى، بحصولها على 71 ذهبية، 71 ميدالية فضية، و83 ميدالية برونزية، تم حصدها في مختلف المنافسات.

وبذلك حافظت مصر على لقب الدورة، بعد حصولها على المركز الأول فى الدورة السابقة التى اقيمت بمدينة جابورى فى بتسوانا عام 2014.