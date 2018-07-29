السلطات السعودية تطلق مجموعة تطبيقات إلكترونية مساعدة لحجاج 2018

وكالات - هناء مطاطله - في إطار مبادرة جديدة لـ "حج ذكي" 2018، أطلقت وزارة الإتصالات السعودية عددا من التطبيقات الإلكترونية التي من شأنها المساهمة في تسهيل تسيير ضيوف الرحمن وتوجيهيهم في تأدية مناسكم.

ويمكن لمستخدمي هذه التطبيقات الإلكترونية الحكومية السعودية، التبليغ عن أي تجاوز عن طريق رفع صورة أو تسجيل صوتي أو فيديو مرئي، كما يمكن للمستخدم تحديد مكان وقوع الحادث، بالإضافة إلى تطبييقات تساعد الحاج في إيجاد مكان إقامته ببساطة، أو الوصول إلى دورات المياه أو عرض أرقام مهمة .

وتتمثل التطبيقات في:

كلنا أمن: وهي عبارة عن آداة تحول المواطن أو المقيم إلى رجل أمن لتسريع عمليات الإنقاذ وتقليل نسبة الأضرار والخسائر. ويمكن للمستخدم إرسال بلاغ من خلال هذا التطبيق عن طريق رفع صور أو فيديو أو تسجيل صوتي.

فزعة: تطبيق معني بتحديد الموقع الجغرافي لمرسل البلاغ، وإمكانية تحديد موقع آخر للحادث غير الموقع الحالي لمرسل البلاغ، ثم متابعة حالة البلاغات والإجراءات التي تمت بشأنها.

نظافة مكة: برنامج يساهم فى نظافة مكة المكرمة من خلال تمكين المواطن من إرسال المخالفات الخاصة بالنظافة عبر هذا التطبيق إلى الجهات المعنية.

المطوف: تطبيق يشبه خدمة "أرشدني" التي تمكن المستخدم من العثور على مكان إقامته.

دليل الحرم: وهي عبارة عن خرائط مصورة للحرم بكل خدماته وأماكنه

التطويف الالكتروني: من خلال عدّاد للأشواط التي يقوم بها الحاج، فضلًا عن توفير الدعاء الخاص بكل شوط.

ويتضمن التطبيق بشكل عام كل ما يتعلق بالحج من معلومات وأخطاء شائعة وأدعية وأوقات الصلاة، كما أنه يتضمن زاوية خاصة تتضمن جميع أرقام الهواتف التي قد يحتاج إليها الحجاج.

ترويه: عبارة عن تطبيق معلوماتي سهل الاستخدام يقدم معلومات قيمة للحاج. يتكون من الأقسام التالية:

- الابلاغ عن مشكلة: يمكن للمستخدم رفع شكوى حول عطل أو إشكال في دورات المياه في المشاعر المقدسة.

- أرقام تهمك: استعراض جهات اتصال لعدد من الخدمات الهامة والتي يمكن أن يستفيد منها الحاج والمعتمر.

خريطة المشاعر: خريطة تفاعلية تمكنك من استعراض والبحث عن دورات المياه ومواقعها في المشاعر، بالإضافة إلى حملات الحج المختلفة.

نقطة توزيع زمزم: عرض مواقع توزيع ماء زمزم على خريطة جوجل، بالإضافة إلى معلومات مساندة للخدمات.