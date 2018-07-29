مالبورو" وغولواز" الجزائريان يزعجان فرنسا

رغم الزيادات التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، في أسعار السجائر من خلال رفع الرسوم المفروضة عليها، إلا أن سعر السجائر المنتجة في الجزائر، وخاصة العلامات الكبرى مثل "مالبورو" و"غولواز"، يبقى الأقل قيمة في المنطقة، ما جعل ظاهرة تهريب السجائر الجزائرية تتفاقم، لاسيما إلى الدول الأوروبية، وبالضبط إلى فرنسا، حيث أثيرت مؤخرا ضجة إعلامية وجدال واسع حول الخسائر الجمة التي طالت قطاع التبغ في المدن التجارية، وأهمها مرسيليا، ما استدعى تدخل البرلمان الفرنسي شهر جويلية الجاري، الذي سارع إلى دعوة الحكومة الفرنسية إلى التنسيق مع السلطات الجزائرية لاحتواء الظاهرة.

كيف لا يستهوي سعر "المالبورو" الجزائري شبكات تهريب السجائر وهو الذي يقدر سعره بـ1,06 أورو للعلبة، مقابل 8 أورو في السوق الفرنسي و5 أورو عند بيعه في السوق السوداء، ما أدى إلى تكدس الإنتاج الفرنسي وانتعاش سوق التبغ من إمدادات شبكات التهريب. ويبقى السؤال المطروح على السلطات الجزائرية معلقا، برفض هؤلاء اعتماد أسعار تتوافق والمعمول بها في دول الجوار والاتحاد الأوروبي، لاسيما والجزائر الآن بحاجة ماسة إلى موارد مالية إضافية، مبررة بالأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها منذ سنة 2014، إلى جانب الأموال الطائلة التي تصرفها الخزينة على مرضى سرطان الرئة وأمراض أخرى مرتبطة بالتدخين.

وكانت المفوضية الأوروبية في العام الماضي، قد أكدت أن المحرك الرئيسي للتجارة غير الشرعية للسجائر، عبر الحدود بشكل عام، يرجع إلى الاختلافات في الأسعار بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، مثل الجزائر.

ودعا النائب الفرنسي، شارل دي كورصون، مؤخرا، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير النشاط والحسابات العمومية، نهاية جويلية الجاري، السلطات الفرنسية إلى التنسيق والتعاون مع السلطات الجزائرية لإيجاد ميكانيزمات فعالة لمحاربة ظاهرة تهريب السجائر، مستدلا بالتقرير الأخير حول الظاهرة والذي يدين الجزائر بإلحاق ضرر بتجارة التبغ في فرنسا، باعتبارها المصدر الأساسي لتهريب السجائر إلى الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا. وأكثر من ذلك، أكد النائب الفرنسي أن هناك مؤشرات تدل على وجود شبكات موازية لتهريب إنتاج الجزائر من السجائر والموجه إلى السوق الإفريقي، نحو الدول الأوروبية، ما يفسر، حسبه، الأعداد الهائلة للسجائر المهربة المستهلكة في أوروبا.

من جهته، طالب النائب في كتلة البرلمان للحزب الشعبي الأوروبي، توماس زديشوفسيكي، في سؤال موجه للديوان الأوروبي لمكافحة التهريب، من هذا الأخير مساعدة فرنسا وتدعيمها في مجال مكافحة تهريب السجائر، باعتبارها البلد الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، جراء التدفقات الهائلة من السجائر المهربة والمتأتية من الجزائر.

3,19 مليار سيجارة جزائرية تغزو فرنسا

كشف تقرير المعهد البريطاني للخدمات، أن الجزائر تبقى المصدر الرئيسي والممون الأساسي للسجائر المهربة نحو أوروبا وبالضبط نحو فرنسا، حيث مثلت تدفقات السجائر المهربة من الجزائر إلى فرنسا ما معدله 31 بالمائة من مجموع السجائر المهربة لهذا البلد. وجاء في نفس التقرير، أن عدد السجائر المنتجة في الجزائر والمهربة إلى فرنسا سنة 2016، قد قارب 3,19 مليار سيجارة، أي بزيادة تقدر بـ300 بالمائة مقارنة بـ2012، حيث كان حجم التهريب نحو فرنسا يقدر بـ1,08 مليار سيجارة.

واستنادا لأرقام المعهد البريطاني، فإن حجم السجائر المهربة من الجزائر إلى فرنسا لا يتوافق وعدد السجائر المرخص حملها من طرف المسافرين الجزائريين، وذلك بما يمثل 200 سيجارة للشخص الواحد. غير أن 87 بالمائة من السجائر التي تدخل إلى فرنسا تمر عن طريق التهريب، هذا الحجم يمثل، حسب ذات التقرير، 300 حاوية من السجائر المهربة من الجزائر باتجاه فرنسا وذلك في عام واحد فقط.