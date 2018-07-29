حطّاب :”جهزنا أنفسنا للألعاب الإفريقية في 3 أشهر ودورة الجزائر ناجحة”

عبّر وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، عن سعادته بسيرورة الألعاب الإفريقية للشباب التي أقيمت بالجزائر، خلال كلمة ألقاها صبيحة اليوم.

وقال :”منذ سنوات لم تُنظم الجزائر حدث بمثل هذا الحجم، وبالتالي فإننا كنا في مُستوى الحدث، والوقت كان ضيقا بالنسبة لنا”.

وواصل :”لقد جهزنا أنفسنا في فترة لاتتجاوز الثلاثة أشهر، ولكن الأكيد، هو أن إرادة الحكومة وفرت كل شيء لنجاح التظاهرة”.

وأردف :”الدورة كانت تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ونشكر جميع الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح المُنافسة”.