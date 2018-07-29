حملة “سبتمبر بلا تصفح” لمواجهة إدمان الشبكات الإجتماعية

قامت الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا بتنظيم حملة لشهر سبتمبر لتشجيع مدمني مواقع التواصل الإجتماعي على استعادة السيطرة.

من خلال التوقف التام عن تصفح هذه المواقع على مدار شهر كامل.

وتستهدف حملة سبتمبر بلا تصفح مستخدمي منصات فايسبوك وإنستغرام وتويتر وسناب شات.

حيث تعتقد الجمعية أنّ الإبتعاد عن المنصات الإجتماعية يمكن أن يساهم في الحد من الأرق.

كما يساعد على تعزيز العلاقات الإجتماعية، والصحة العامة.

القراءة من النهار اونلاين