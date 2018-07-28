أصحاب معدلات 15 في البكالوريا قد يُحرمون من دراسة الطب أو الهندسة المعمارية

تمكين الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيلات الأولية من التسجيل لاحقا

البلاد - ليلى.ك - كشفت وزارة التعليم العالي أن نسبة الاستجابة لطلبات الناجحين في البكالوريا حسب بطاقة الرغبات والاختيارات، التي يقدمونها ستكون حسب عدد المقاعد البيداغوجية لكل تخصص ولن تكون حسب المعدلات المعلن عنها في الملف المقدم للطلبة، وأكدت أن تحديد معدل 15 من 20 لتسجيل الطلبة في الفروع الطبية او في الهندسة المعمارية لا يعني بالضرورة قبولهم في هذه التخصصات. بالموازاة مع ذلك بلغت نسبة الطلبة الذين قاموا بالتسجيلات الجامعية 75 بالمائة.

وأوضح المكلف بالاعلام على مستوى الوزارة نور الدين زايد، أن المعدلات المذكورة في بطاقة الرغبات ما هي إلا المعدلات المشروطة للمشاركة في الترتيب للتسجيل في التخصصات المحددة مثلما هو الحال للطب والصيدلة والهندسة المعمارية المحددة بـ 15 من 20. أما المعدلات الحقيقية للقبول فسيتم الإفراج عنها بعد دراسة نتائج التسجيلات التي ستخضع للترتيب. وعن عملية التسجيلات الأولية قال زايد اليوم في تصريح للبلاد إن حوالي 75 بالمائة من الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا، بعملية التسجيل الجامعي الأولي التي انطلقت منذ افتتاح الأرضية الالكترونية يوم الخميس الماضي وتستمر إلى غاية منتصف الليل من نهار اليوم.

وأكد ممثل الوزارة نور الدين زايد أن عملية التسجيلات الجامعية الأولية للمتحصلين على شهادة البكالوريا تستمر إلى غاية منتصف ليلة نهار امس وفق الآجال المحددة، مؤكدا أنه ”من بين 391 276 ناجحا في امتحان شهادة البكالوريا، قام 908 205 طلبة جدد بالتسجيل في الأرضية الوطنية بنسبة 74.50 بالمائة”.

أما عن العدد الإجمالي للطلبة الجدد الذين دخلوا الأرضية الوطنية، فيقدر بـ 973 257 طالبا يمثلون نسبة 34ر93 بالمائة، ويتضمن هذا العدد الطلبة المسجلين وغير المسجلين.

وأوضح المتحدث أن الطلبة الذين لم يسجلوا أنفسهم ”بإمكانهم القيام بهذه العملية في الساعات القليلة المتبقية قبل إغلاق الأرضية الإلكترونية”، كما يمكن للطلبة الذين فوتوا فرصة التسجيل بعد انتهاء المهلة، لسبب او لآخر أن يقوموا بالتسجيل ”خلال عملية التأكيد التي تلي عملية التسجيلات الأولية التي ستنطلق اليوم وتدوم الى الاثنين، أما بالنسبة لعملية اختيار الشعب، فيستم ”منح فرصة ثانية للطلبة الذين لم يقوموا بالاختيار وذلك قبل انطلاق عملية التوجيه”.

وقد شهدت عملية التسجيلات الجامعية الأولية، خلال الساعات الأولى لانطلاقها تسجيل أكثر من 3500 حامل لشهادة الباكالوريا أنفسهم، فيما قام 65 ألف طالب بفتح الأرضية المخصصة لهذه العملية.

ويتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 الى 30 جويلية كما يسمح للطلبة الجدد أيضا خلال هذه الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة، بحيث يتم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية ليتم الاعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم 07 اوت 2018 مساء وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 جويلية و07 أوت.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية فتكون من 08 الى 12 اوت، ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم إلى فرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها، وكذا اجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم الى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس وليسانس الإمامة والارشاد. وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات اعادة التوجيه في الفترة الممتدة بين 13 و 16 اوت المقبل، اما الاعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في 16 اوت .

وحدد تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين 08 الى 15 اوت المقبل، ليتم الاعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 الى 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية. وستكون مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل، من 02 الى 16 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018 /2019، علما أن آخر أجل للتسجيلات النهائية سيكون في 16 سبتمبر المقبل.