NASA تنشر مقطعا لصوت الشمس

نشر خبراء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" NASA على موقعهم الرسمي ملفا صوتيا غير عادي يمكن من خلاله سماع حركة الشمس وموجاتها وثوراتها.

وجاء في موقع وكالة الفضاء الأمريكية NASA أن وكالة الفضاء الأوروبية تمكنت بالإضافة إلى مرصد الشمس وغلافها "Heliospheric Observatory" التابع لوكالة ناسا، من تسجيل حركة الشمس لأكثر من عقدين.

ومعلوم أن الجرم المحترق الضخم يصدر اهتزازات نجمية، بينما ينتج سطحه موجات صوتية، وتكشف التسجيلات أن الشمس تحتوي على "أنهار ضخمة من المواد الشمسية التي تتدفق حولها".

وحصل مختبر ستانفورد التجريبي الفيزيائي على بيانات من المرصد الشمسي "Michelson Doppler Imager" ، لأكثر من 40 يوما، وشملت العملية إزالة أصوات حركة المركبات الفضائية والضوضاء الأخرى، للعثور على موجات صوتية صافية، ثم تم تسريعها42 ألف مرة لتبلغ نطاق السمع البشري.

يذكر أن النجوم تصدر أصواتا في طبقة الفضاء الخارجية ويتردد صدى تلك الأصوات فيما يشبه الأصوات الصادرة عن الآلات الموسيقية، كما أن الصوت المتردد عن الشمس والنجوم، يساعد في تحديد حجمها وعمرها.