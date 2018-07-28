هذه مراحل الإلتحاق بمدارس أشبال الأمة

انطلقت بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة، السبت، مسابقة القبول في مدارس أشبال الأمة الخاصة بالسنة الدراسية 2018- 2019 والتي ستشمل الطورين المتوسط والثانوي وتتواصل إلى غاية 5 أوت المقبل.

وأوضحت الرائد ليلى حسان رئيسة خلية الاتصال والإعلام والتوجيه بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة أنه على غرار باقي مدارس أشبال الأمة التابعة للجيش الوطني الشعبي على المستوى الوطني شرعت اليوم مدرسة البليدة في استقبال التلاميذ المتحصلين على شهادة التعليم الابتدائي بمعدل يعادل أو يفوق 8.80 من 10 وهي المرحلة الأولى من هذه المسابقة.

وأضافت الرائد حسان، أن عدد المترشحين الذين تم قبولهم لإجراء عملية الانتقاء بالنسبة للطور المتوسط بمنطقة الوسط بلغ 595 مترشح سيتم توجيه المقبولين منهم عقب اجتيازهم لمختلف الاختبارات لإحدى المدارس السبع للطور المتوسط المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن.

ويتم استقبال المترشحين يومي 28 و29 جويلية الجاري في دفعات لإجراء الفحص الطبي وفق معايير محددة من طرف المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ليوجه المقبولين لإجراء اختبار تجريبي للياقة البدنية. ثم تجرى المسابقة الكتابية يوم 30 جويلية في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية.

وستجري المرحلة الثانية حسب المتحدثة في 31 جويلية و1 أوت لاستقبال المترشحين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي بمعدل يعادل أو يفوق 16.40 من 20 للدخول إلى الطور الثانوي فئة أشبال ذكور لإجراء الفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية ليخصص يوم 2 أوت للمسابقة الكتابية في مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا واللغة العربية.

أما المرحلة الثالثة التي ستجري في 4 أوت فستشمل فئة الشبلات إناث من المترشحات للدخول للطور الثانوي لتجري المسابقة الكتابية في 5 أوت المقبل.

وعقب انتهاء مسابقات القبول للطورين يتم الإعلان عن نتائج المسابقة الكتابية فور الانتهاء من عملية التصحيح وترتيب النتائج حسب الاستحقاق ليتم استدعاء الناجحين من طرف مديرية مدارس أشبال الأمة للالتحاق بمدارس أشبال الأمة المعينة لكل شبل.

القراءة من الشروق