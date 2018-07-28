حملة “فايسبوكية” لدفع فاتورة كهرباء أقل تكلفة

أطلقت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز “سنتاغ”، حملة وطنية عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، لتوعية المواطنين بتعريفات الكهرباء وتفادي تلك التعريفات المكلفة التي تفرضها مصالح “سونلغاز” تلقائيا على الزبائن، ولا تتناسب وميزانية العائلة البسيطة.

ونوهت نقابة سنتاغ، السبت، في حملتها بعنوان “من أجل دفع فاتورة أقل تكلفة”، أنه يمكن للزبائن حسب ما تنص عليه النصوص القانونية لسلطة ضبط الكهرباء والغاز “كراغ”، اختيار التعريفة التي تناسب الاستهلاك اليومي وميزانية العائلة في الثلاثي، وهذا ما لا يعلمه أغلب الزبائن بحسبها، حيث أوضحت أن مصالح “سونلغاز” تختار للزبون تعريفة تلقائية قد لا تناسب استهلاكه الكهرباء وميزانيته.

وذكرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز أن معظم الزبائن العاديين لشركة “سونلغاز” يحوزون التعريفة التصاعدية المتعارف عليها من أربعة أشطر، حيث كلما تجاوزت كمية الاستهلاك 125 كيلواط ساعي يصبح ثمن الكيلواط ما بين 4.17 دج إلى 4.81 دج إلى 5.47 دج وهو المبلغ الذي يرفع ثمن الفاتورة إلى أسعار خيالية، كما أنه في هذه التعريفة لا يستفيد المستهلك إلا من 125 كيلواط بالسعر التنافسي المعتمد في التعريفات الأخرى وهو مبلغ 1.77 دج.

وشرحت “سنتاغ” أن الزبون له الحق في تعريفات غير تصاعدية (المعتمدة من طرف لجنة الضبط للكهرباء والغاز التابعة إلى وزارة الطاقة والمناجم)، وبأسعار ثابتة ودون أشطر، ومن بين هذه التعريفات تعريفة لوقت الذروة وخارج الذروة مبنية على سعرين مختلفين تستعمل أوقات الذروة وهي ما بين الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة ليلا، وسعر آخر خارج أوقات الذروة وهو ما بين التاسعة ليلا إلى غاية الخامسة مساء من نهار الغد، بالإضافة إلى تعريفات أخرى تسمح للزبون بالتقليل من استهلاك الكهرباء وكذا تفادي التكلفة الباهظة التي بات يدفعها الزبائن.

القراءة من الشروق