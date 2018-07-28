لا تربطنا أيّ علاقة مع طيران الكيان الصهيوني



مزاعم "أيرفارس فلاي" المختص في حجز الرحلات عبر العالم كاذبة

ممثل الطيران المدني: لم نمنح أي رخصة لإسرائيل لاستغلال الإقليم الجوي الجزائري

فندت الجوية الجزائرية مزاعم موقع “أيرفارس فلاي” المتخصص في حجز الرحلات الجوية عبر العالم بخصوص مزاعمه حول ما سماه رحلات مبرمجة ما بين مطارات الجزائر ومطارات إسرائيل، وأكدت أن الطيران المدني الجزائري لم يمنح أي رخصة بهذا الشأن لكون الجزائر لا تعترف بإسرائيل ولا تربطها بها أي علاقة دبلوماسية أو تجارية.

في هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية بخوش علاش، السبت، لـ “الشروق”، أن التفصيل الذي جاء في موقع ” airfaresflights ” المتخصص في حجز الرحلات الجوية عبر العالم، الذي يدّعي إمكانية السفر بين مدينة تل أبيب وأحد المطارات الجزائرية وبالضبط حاسي مسعود، لا أساس له من الصحة، وقال: “الجوية الجزائرية ليس لها علاقة مع الخطوط الجوية الإسرائيلية، ويستحيل أن تكون، لأن الجزائر لا تعترف بإسرائيل كدولة ولا تربطها بها أي علاقة دبلوماسية أو اقتصادية أو تجارية”.

من جهته، فند الطيران المدني الجزائري أي علاقة بين الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية الإسرائيلية، حيث أكد ممثل مديرية الطيران المدني بوزارة النقل أمس لـ “الشروق”، أن ما جاء في الموقع مجرد إشهار كاذب لا أساس له من الصحة إذ إن الطيران المدني الجزائري لم يمنح أي رخصة لاستغلال تل أبيب للإقليم الجوي الجزائري، لأن الجزائر كدولة لا تربطها أي علاقة مع الدولة الصهيونية سواء دبلوماسيا أم اقتصاديا أم تجاريا أم أي نوع آخر من العلاقات.

وكان موقع ” airfaresflights ” المتخصص في حجز الرحلات الجوية عبر العالم، قد زعم إمكانية السفر بين تل أبيب في إسرائيل وأحد المطارات الجزائرية، حيث تطرق بالتفصيل في موقعه الخاص وتحت عنوان ترويجي: “رحلات السفر من الجزائر إلى تل أبيب بأسعار مغرية”، إلى برامج وتوقيت الرحلات المتجهة من تل أبيب إلى الجزائر، التي تشمل الخطوط الجوية الجزائرية على غرار الجزائر العاصمة بجاية، تلمسان، بسكرة، حاسي مسعود، عنابة، بشار، باتنة، قسنطينة، وهران.

كما حدد الإعلان الترويجي المسافة التي تفصل بين الجزائر العاصمة وتل أبيب، التي تقدر بنحو 2940 كيلومتر أو 1827 ميل، وأنه بإمكان المسافرين الطيران من مطار حاسي مسعود بالجزائر، إلى تل أبيب بإسرائيل، أو من مطار “يافا سدي دوف بتال أبيب باتجاه مطار حاسي مسعود بأفضل الأسعار في السوق.

القراءة من الشروق