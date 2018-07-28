استمرار موجة الحرّ بولايات الجنوب إلى غاية يوم الأحد

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت من استمرار موجة الحرّ التي تمسّ مناطق الصحراء الوسطى والشرقية والواحات إلى غاية مساء يوم غد الأحد ، حيث تبلغ درجات الحرارة 48 درجة مئوية .

وتشمل النشرية الخاصة كل من ولايات أدرار، شمال تمنراست، ورقلة ، وشمال إليزي ، حيث من المنتظر أن تبلغ درجة الحرارة 48 درجة ، فيما تمتدّ صلاحية النشرية إلى غاية يوم الأحد في حدود الساعة السادسة مساء 18:00.

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أصدر نشرية خاصة أكد فيها استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمنطقتي الصحراء الوسطى والجنوب الغربي للبلاد إلى غاية مساء اليوم السبت ، قبل أن يتمّ الإعلان عن امتدادها إلى غاية يوم غد الأحد.

تحذير خاص لـ8 ولايات من موجة الحرّ

وصنفت الولايات المعنية بالنشرية الأخيرة باللون الرمادي في خارطة اليقظة الوطنية لديوان الأرصاد الجوية ، وهي تشير إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إزاء أحوال الطقس من خلال اتباع تدابير السلامة التي تعلن عنها السلطات العمومية ، فيما تمّ تصنيف 4 ولايات أخرى بجنوب البلاد باللون الأصفر ، ويتعلق الأمر بكل من بشار ، تندوف ، غرداية ، والوادي ، ويشير هذا التصنيف إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل الأشخاص الذي يقومون بنشاطات تتأثر بأحوال الطقس.