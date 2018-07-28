الجزائر تختتم المنافسة في المركز الثاني

احتلت مصر صدارة الترتيب العام النهائي للألعاب الإفريقية للشباب التي تختتم اليوم السبت، فيما اكتفت الجزائر بالوصافة.

وحققت البعثة المصرية 204 ميدالية (103 ذهبية، 57 فضية، 44 برونزية)، تلتها الجزائر في المركز الثاني بـ225 ميدالية (71 ذهبية، 71 فضية، 83 برونزية)، فيما جاءت تونس ثالثة بـ135 ميدالية (35 ذهبية، 46 فضية، 54 برونزية).

الترتيب الكامل:

الترتيب ذهب فضة برونز المجموع

1-مصر 103 57 44 204

2- الجزائر 71 71 83 225

3- تونس 35 46 54 135

4- المغرب 29 37 39 105

5- نيجيريا 29 32 42 103

6- جنوب افريقيا 15 13 5 33

7- اثيوبيا 11 8 6 25

8- موريس 8 9 13 30

9- ناميبيا 8 7 13 28

10- كينيا 6 4 5 15

11- كوت ديفوار 3 2 9 14

12- مالي 2 -- 3 5

13- الموزمبيق 2 -- -- 2

14- الكاميرون 1 7 11 19

15- بوتسوانا 1 3 10 14

16- زيمبابوي 1 3 4 8

17- زامبيا 1 2 1 4

18- الغابون 1 1 3 5

19. غينيا 1 1 2 4

20- غامبيا 1 -- 2 3

21- انغولا -- 4 3 7

22- ليبيا -- 3 11 14

23- غانا -- 3 3 6

24- اوغندا -- 3 2 5

//- بوروندي -- 3 2 5

26- السنغال -- 2 1 3

//- رواندا -- 2 1 3

28- التشاد -- 1 4 5

29- مدغشقر -- 1 3 4

30- ليبيريا -- 1 -- 1

//- اريتيريا -- 1 -- 1

32- السيشل -- -- 3 3

33- البنين -- -- 2 2

//- الطوغو -- -- 2 2

35- جيبوتي -- -- 1 1

//- الصومال -- -- 1 1

//- السودان -- -- 1 1

//- سيراليون -- -- 1 1.