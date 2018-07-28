تعادل المولودية أمام مازيمبي

تعادل فريق مولودية الجزائر مساء السبت بِنتيجة هدف لِمثله، أمام الضيف نادي مازيمبي من الكونغو الديموقراطية.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِملعب “5 جويلية 1962″، لِحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة فيكتور غوميز من جنوب إفريقيا.

وافتتح مهاجم مازيمبي إيليا ميشاك باب التسجيل في الدقيقة الـ 48، وعادلت المولودية الكفّة عن طريق متوسط الميدان الهجومي وليد درارجة، في الدقيقة الـ 70.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثاني ذاته، انتظم مساء الجمعة الماضية، تعادل وفاق سطيف بِنتيجة (1-1) مع المضيف الدفاع الجديدي المغربي.

وعليه بات جدول الترتيب مُشكّلا كمايلي: بقاء مازيمبي الكونغولي في الريادة بِرصيد 10 نقاط، وتتموقع مولودية الجزائر ثانية بِمجموع 5 نقاط، ويشغل وفاق سطيف المركز الثالث بِأربع نقاط، ويتذيّل الدفاع الجديدي المغربي اللائحة رابعا بِنقطتَين.

وفي الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، يتبارى وفاق سطيف مع الضيف مازيمبي الكونغولي، في الـ 17 من أوت المقبل. وتلعب فريق المولودية خارج القواعد مع الدفاع الجديدي المغربي، يوما من بعد.