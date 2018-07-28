شاهد .. إلى أين وصلت الأشغال بمطار الجزائر الدولي الجديد؟

قام اليوم وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني بزيارة تفقدية ﻷشغال إنجاز مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي.

وحسب الوزير زعلان فإن أشغال هذا المشروع تتقدم بوتيرة حسنة.

وخلال هذه الزيارة، تفقد الوزير أشغال إعادة الاعتبار للمدرج الرئيسي للهبوط، وأشغال إنجاز برج المراقبة والفندق الجديد للمطار، كما عاين مشروع ربط شبكة السكة الحديدية بمطار هواري بومدين على مسافة 2.8 كم من محطة باب الزوار إلى غاية المطار، يحتوي على نفق أرضي بطول 1.4 كم ومحطة أرضية ذات طابقين.