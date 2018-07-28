ضوء أخضر لسوناطراك لإتمام صفقة مصفاة أوغستا الإيطالية

منحت المفوضية الأوربية موافقتها على صفقة استحواذ الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، على مصفاة أوغستا بجزيرة صقلية الإيطالية ونهائيات نفطية أخرى بالبلاد، واعتبرت أنه ليس هناك دواعي قلق بشأن المنافسة.

وصدر قرار المفوضية الأوربية في 26 جويلية الجاري، حسب وسائل إعلام إيطالية، حيث إنه بعد دراسة الصفقة تبين للهيئة التنفيذية الأوربية أن المخاوف المتعلقة بالمنافسة غير مطروحة وهذا بالنظر إلى الوضعيات المتداخلة للمصفاة في الأسواق التي هي “متواضعة”، مشيرة إلى أن مصفاة أوغستا تتداخل أصولها ومواقعها بشكل محدود في السوق وأنشطتها في الغالب عمودية، وهي أمور لا تضر بالمنافسة.

وتعتبر مصفاة أوغستا أحد أكبر أقطاب البيتروكمياء في إيطاليا، حيث تقدر طاقتها التكريرية بـ 10 ملايين طن سنويا، وكلفت سوناطراك أقل من 1 مليار أورو بحسب الرئيس المدير العام للشركة عبد المؤمن ولد قدور، وستسهم هذه المصفاة في التقليل من استيراد الجزائر للوقود.

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