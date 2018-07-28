هذا موعد الدخول المدرسي لموسم 2018/2019

حددت وزارة التربية الوطنية موعد الدخول المدرسي للموسم المقبل (2018-2019 ) والذي سيكون يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018، على أن يلتحق الأساتذة بمناصبهم ثلاثة أيام قبل هذا التاريخ.

ووجهت وزيرة القطاع نورية بن غبريت تعليمات صارمة لمديريات التربية بخصوص توزيع وبيع الكتاب المدرسي، حتى تتم العملية في ظروف جيدة .

وقامت بن غبريت يوم الخميس الماضي بزيارة تفقد الى مركز التكوين بثانوية ابن الهيثم بالجزائر العاصمة للوقوف على مجريات التكوين البيداغوجي التحضيري للأساتذة الجدد الفائظين في مسابقة التوظيف الأخيرة، والذي تشرف عليه مديرية التكوين بالوزارة ويستمر لمدة 12 يوما خلال الفترة الممتدة بين 25 جويلية و 07 أوت 2018.