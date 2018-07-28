سفراء كرواتيا وجنوب إفريقيا والنرويج يساهمون في تنظيف شاطئ سيدي فرج

ساهم سفراءكل من كرواتيا وجنوب إفريقيا والنرويج، في الجزائر في تنظيف شاطئ سيدي فرج.وانضم السفراء الثلاثة إلى حملة تنظيف الشواطئ الجزائرية التي يقوم بها شباب جزائريون كل موسم اصطياف.

كما أنها صادفت الذكرى العالمية لميلاد الزعيم نيلسون مانديلا، يوم 20 جويلية السابق، حيث قام متطوعون بتنظيف الشواطئ احياء لذكرى مانديلا.

وتظهر صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السفراء الثلاثة معا وهم يقومون بتنظيف شاطئ سيدي فرج.