الرئيس المصري: لما أجى أخرجكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، غضبه من انتشار حملة "ارحل يا سيسي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قائلًا: "تكلفة الإصلاح دخلونا فى أمة ذات عوز، أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما أجى أخرج بيكوا منها يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى، أزعل ولا مزعلش.. فى دى أزعل".

فيديو| #السيسي: "لما اجي عايز أخرجكم من العوز و أخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاق ارحل يا سيسي .. أزعل ولا مزعلش؟"#مصر pic.twitter.com/Zfdny3ZWBq — بركه (@BrkaQ8) 28 juillet 2018