بالفيديو: الجابوني يوضح أسباب إلغاء حفله ويؤكد دعمه لسكان ورقلة

أوضح نجم أغنية الراي الشاب “كاديرالجابوني”، في فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بأن إلغاء حفله الذي كان مبرمجا ليوم الخميس الماضي في ولاية ورقلة و ما رافقه من احتجاجات للمواطنين، لم يكون له أي علاقة به شخصيا، وإنما كان محاولة من المواطنين لإسماع صوتهم للحكومة.

وأبدى كادير الجابوني، ارتياحه من تعامل سكان ورقلة معه، مؤكدا بأنه مساند لمطالب المواطنين الذين نقلوا له معاناتهم مع انقطاعات الكهرباء والماء في فصل الصيف، ومشاكلهم مع سوء الخدمة في المستشفيات والكثير من المشاكل الأخرى التي يؤكد ذات المتحدث بأنه وقف عليها شخصيا”.

وقال الجابوني في ذات السياق: “سعيد بأن تكون مقاطعة حفلي فرصة لإسماع صوت سكان ورقلة، فانا من الشعب وإبن الشعب”، موضحا بأن المواطنين لم يقاطعوه شخصيا ولا الفنانين الذين كانوا مبرمجين في الحفل، بل أرادوا استغلال فرصة الحفل لإسماع أصواتهم للحكومة.