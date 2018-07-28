"أعلى شلّال اصطناعي في العالم"

أضيفَت ناطحة سحاب في جنوب غرب الصين تضمّ على إحدى واجهاتها شلّالاً اصطناعياً هو "الأعلى في العالم"، إلى القائمة الطويلة للمنشآت ذاتِ التصميم الجريء أو الغريب.

وقد شُيّدَ مبنى "ليبيان انترناشونال" في مدينة غويانغ، فيما يعلو الشلّال 108 أمتار عن الأرض، غير أنّ هذا المشروع الضخم له تكلِفةٌ باهظة.

فقد جرى تصميم الشلال الاصطناعي قبل عامين لكنّه لم يشغّل مذّاك الوقت سوى 6 مرّات، لأنّ ضخَّ المياه إلى القمّة يكلّف 117 دولاراً في الساعة.

ولا تزال ناطحة السحاب التي أنشَأتها مجموعة "لودي انداستري" الصينية، في المراحل النهائية للتشييد. وسيضمّ المشروع مركزاً تجارياً ومكاتبَ وفندقاً فخماً.

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