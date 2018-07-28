الارسيدي ينتقد مقري في دعوته لتدخل الجيش في السياسية

أبدى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية(الأرسيدي)، في بيان له اليوم السبت 28 جويلية، موقفه من عديد القضايا السياسية والاقتصادية، التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدا رفضه التام لتدخل الجيش في حل الأزمة السياسية للبلاد. فيما اعتبر الأرسيدي بأن سلسلة الإقالات التي مست مسؤولين تنفيذين في سلك الأمن، دليل على عمق التعفن الذي تعيشه مؤسسات الدولة.

وأكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عقب أشغال الإجتماع الشهري للحزب، رفضه المطلق لدعوة الجيش للتدخل المباشر في إدارة الأزمة السياسية. مؤكدا حاجة البلاد “إلى إرساء أسس المؤسسات في عملية ديمقراطية تدريجية وشفافة مدعومة بشرعية لا يمكن المساس بها “.

على صعيد آخر، انتقد الأرسيدي، تركيز الخطاب الرسمي في الجزائر على ترشح أو انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، مؤكدا بأن هذا التوجّه “انتهى إلى تلويث معظم المنظمات والأماكن العامة”. و في هذا السياق طالب الحزب بشروط المنافسة الشفافة لضمان ممارسة سيادة الشعب، مؤكدا بان كل ” الأحزاب التي تطالب بنظام ديمقراطي تشرد في طرق خاطئة وعقيمة “.

كما عبّر الحزب عن موقفه من سلسلة الإقالات التي مست مسؤولين نافذين في سلك الامن، مؤكدا بان “حالة الاضطراب التي أعقبت إقالة المدير العام للأمن الوطني، ألقت الضوء على عمق التعفن الذي أصاب العديد من المؤسسات”. محذرا من تحوّل “”العدالة” و”الإدارة”‘ إلى حواجز تحول دون تطبيق القانون، والتنمية الاقتصادية الشفافة ، وإعادة التوزيع العادل للثروة المنتجة”.

كما ندد البيان بالانتهاكات المتكررة للحريات الفردية والجماعية، من خلال إدانة المواطنين الذين يظهرون آرائهم أو يعبرون عن رفضهم لسياسة الحكومة على الشبكات الاجتماعية ، بينما يطالب بارونات الفساد بحقوقهم” يضيف البيان .

كما عاد الارسيدي إلى إدانة الحواجز المفروضة على الاستثمار الخاص. وهو ما اعتبره مناقضا لخطابات الحكومة الداعي إلى الحاجة الملحة الى تنويع الاقتصاد الوطني، مذكرا بالعراقيل الذي يشهدها مشروع مركب “سيفيتال”الذي يقع ضحية للتضيق حسب ذات المصدر .