القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي ضد بايرن ميونيخ

يشهد ملعب شيكاغو مباراة في القمة حيث سيواجه مانشبستر سيتي الانجليزي نادي بايرن ميونيخ الالماني في الكاس الدولية للابطالالمباراة ستلعب يوم الاحد على الساعة 00:05 بتوقيت الجزائر ومن المتوقع ان يدخل رياض محرز لثالث مرة كاساسي بعد مباراة دورتمونت وليفربول

وهذه القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي ضد نادي بايرن ميونيخ : Sport 1 HD Germany و Sport 1 Germany المجانية و المفتوحية ذلت التردد 22000 12480V قمر استرا

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