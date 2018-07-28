القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي ضد بايرن ميونيخ
يشهد ملعب شيكاغو مباراة في القمة حيث سيواجه مانشبستر سيتي الانجليزي نادي بايرن ميونيخ الالماني في الكاس الدولية للابطال
المباراة ستلعب يوم الاحد على الساعة 00:05 بتوقيت الجزائر ومن المتوقع ان يدخل رياض محرز لثالث مرة كاساسي بعد مباراة دورتمونت وليفربول
المباراة ستلعب يوم الاحد على الساعة 00:05 بتوقيت الجزائر ومن المتوقع ان يدخل رياض محرز لثالث مرة كاساسي بعد مباراة دورتمونت وليفربول
وهذه القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي ضد نادي بايرن ميونيخ : Sport 1 HD Germany و Sport 1 Germany المجانية و المفتوحية ذلت التردد 22000 12480V قمر استرا
Arena sport 4 Serbia . bEIN la liga .. sports tv 3 Portugal
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