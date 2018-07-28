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6 ميداليات ذهبية للملاكمة الجزائرية في الألعاب الإفريقية
حقق الملاكمون الجزائريون الستة المشاركين في منافسات الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب 2018 الجارية بالجزائر "مهمة تامة" بانتزاعهم لست ميداليات ذهبية , خلال المنازلات النهاية التي جرت مساء أمس الجمعة بالقاعة الرياضية ببرج الكيفان.
وترصعت الملاكمة الجزائرية بالمعدن الغالي, بفضل الملاكمين : يسمين ختير في وزن 54 كلغ وليلى سمراني (69 كلغ), هشام معوش (52 كلغ), أحمد جمال فاسي (69 كلغ), فريد الدويبي (75 كلغ) وكذا محمد أمين حسيد في وزن (91 كلغ).
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