أبو ظبي الرياضية تنقل كأس العرب مجانا للجزائريين

فازت قناة أبو ظبي الرياضية بحقوق البث الحصري لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، التي تنطلق بعد أربعة أيام من العاصمة الكرواتية زغرب، بإجراء ذهاب الدور الـ32 بين العين الإماراتي ووفاق سطيف، معلنة بالمناسبة نقل مباريات المنافسة العربية الأغلى والمغرية لكل الأندية المشاركة مجانا وعلى القنوات المفتوحة، وهو الخبر الذي سيريح أنصار الأندية الجزائرية المشاركة في هذه المنافسة هذا الموسم، على غرار وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وتأتي هذه الخطوة المريحة للجماهير الجزائرية والعربية على حد سواء، لتؤكد رغبة الاتحاد العربي لكرة القدم في إعطاء دفع كبير لهذه المنافسة، ومنحها السمعة الشعبية والاهتمام الجماهيري اللازم بعد أن أعيد بعثها في ثوب جديد وبجوائز مالية مغرية جدا، ما ينبئ بتنافس كبير بين الأندية المشاركة في النسخة الجديدة للكأس العربية.