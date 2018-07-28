إنطلاق العملية الانتقائية للإلتحاق بمدرسة أشبال الأمّة ”قورين محمد” بالأغواط

انطلقت اليوم السبت بمدرسة أشبال الأمّة “قورين محمد” بالأغواط الخاصّة بالتطور التعليمي المتوسط، العملية الانتقائية للمترشحين الحائزين على شهادة التعليم الابتدائي.

وتشمل العملية التي تدخل في إطار التجنيد لصالح مدارس أشبال الأمة للطور المتوسط تحسبا للدخول المدرسي 2018/2019. نحو 577 مترشحا يتنافسون على 200 مقعد بالمدرسة المذكورة بمعدل ثلاثة مترشحين لكل منصب بيداغوجيي حسب المنظمين.

وتجري عملية الإنتقاء على مراحل تتمثل في الفحص الطبي والإختبار الرياضي والاختبار الكتابي في اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.

يشار إلى أنّ مدرسة أشبال الأمة ”قورين محمد” بالأغواط كانت قد فتحت أبوابها في بداية السنة الدراسية 2015/2016.