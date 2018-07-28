الخسوف هو بداية عهد فلكي جديد وحدث مهم يحل عدة مسائل

الظاهرة ستعيد -ضبط حسابات الأشهر الهجرية للفلكيينأنشطة زلزاليةغير مستبعدة و كوارث لا يمكن الجزم بدرجة خطورتها قد تحدث بعد الخسوفتحدث الدكتور لوط بوناطرو عالم الفلك والفيزياء الجزائري في اتصال للجمهورية عن منافع وانعكاسات ظاهرة خسوف القمر الكلي الذي شهدته بلدان العالم امس من بينها الجزائر التي عاشت اطول خسوف للقرن ال21 في كل مناطقها وهي الظاهرة التي عبرت كل من قارة إفريقيا و أسيا و أوروبا وأمريكا جنوبية ماعدا أمريكا الشمالية وهي غير معنية بهذا المحفل الفلكي الذي اعتبره لوط بوناطيرو حدثا هاما يجب أن يتأمل فيه الناظر ويفكر فيما خلق الله سبحانه وتعالى من ظواهر تقرب العبد من الخالقوكشف محدثنا أن الخسوف الكلي الأطول من العادة هو ظاهرة تحل عدة مساءل و تفك لغز النظريات الفلكية المتضاربة منها ما تتعلق بدوران الأرض حول الشمس او حول نفسها وماقيل على أن الأرض مسطحة وما أثير حول انتفاخ الأهلة واقترابنا من علامات الساعة وما طرح من مسائل تشير الى اندثار الكواكب غير أن حدوث الخسوف حسب الدكتور لوط بوناطيرو ان كان يدل على شيء فهو يِؤكد ويقطع الشك باليقين أن الكون لم يختل و الكواكب تأتي في موعدها وليست هناك دلائل فلكية كبرى لقيام الساعة موضحا في هذا الحوار ان ظاهرة الخسوف الأطول في تاريخ القرن ال21 هو بداية عهد فلكي جديد او رزنامة فلكية جديدة حيث ستتغير عدة أمور على وجه الأرض على المديين المتوسط او الطويل وبإمكان الفلكيين ضبط حسابتهم الصحيحة اعتبارا من هذا التحول مضيفا أن مشاهدة الخسوف بالعين المجردة ليست له أضرار صحية بينما لا يمكن الجزم بانعكاساته التي قد تتسبب اما في حدوث كوارث كزلازل او تحولات أخرى لا يمكن توقع درجة خطورتها

في البداية الجميع يتساءل لاسيما المهتمين بشؤون الفلك عن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر وتأثيرتها على العين المجردة و انعكاستها على الكون؟

بالفعل هناك الكثير يستفسرون عن الظاهرة التي تعد حفلا فلكيا لا يجب أن نفرط في التمتع بمشاهدتها وان نعيشها لحظة بلحظة لاسيما هذا النوع من الخسوف الكلي الذي استمر لأكثر من 100دقيقة منذ غروب الشمس إلى منتصف الليل ويمكن ملاحظته بالعين المجردة ولا يسبب أضرار صحية مثلما يعتقد البعض وخسوف القمر في الليل يحدث عندما تتوسط الارض كل من الشمس والقمر ويدخل القمر في ما يسمى بمخروط الظل وراء الارض ويحجب ضوء الشمس من الجهة الأخرى في الظلام وفي هذه الحالة يتسبب مخروط الظل في حجب إضاءة القمر تدريجيا حتى يختفي وبعد أربع ساعات من الزمن يظهر بلون أحمر تم رمادي تم يستعيد إضاءته الطبيعية وهي الظاهرة التي عاشتها جميع القارات ماعدا أمريكا الشمالية

ما الفائدة العلمية من وراء ظاهرة الخسوف الكلي ؟

الخسوف له فوائد عديدة فهو عبارة عن ظاهرة فلكية تمكن الفلكيين من ضبط حساباتهم الصحيحة ومراجعتها لاسيما فيما يتعلق بالحسابات الفلكية بالأشهر الهجرية ويعد بمثابة عهد فلكي جديد ورزنامة هجرية جديدة وحدوثه يؤكد ان الكون لم يختل وكل شيء على بقي مثلما خلق

مما يعني ان الظاهرة تؤكد وتنفي وتجيب عن بعض المسائل المطروحة حاليا أليس كذلك

بالتأكيد فالإجابة على بعض المسائل التي أثيرت في المدة الأخيرة وفتحت باب الجدال بين الفلكين ليست انية بمجرد حدوث الظاهرة وإنما يمكن قطع الشك باليقين على المديين المتوسط والبعيد

ماهي أهم المسائل التي من شانها أن تحل بعد الخسوف ؟

بداية بحل الجدل القائم حول من يدور حول الأخر هل الأرض أو الشمس مع اتباث كروية الأرض وليست أنها مسطحة على اعتبار أن ظاهرة الخسوف توضح بصورة جلية ظهور قوس فوق القمر ناجم عن ظل الشمس على الأرض وبالتالي سيسقط خسوف ليلة أمس نظريا ت تقول ان الأرض مسطحة ويؤكد ما يسمى بدوران الأرض ويجيب على مايسمى ايضا بظاهرة انتفاخ الأهلة وظهورها قبل موعدها والتي يعتبرها بعض الفلكيين بأنها احدى علامات الساعة لكن حدوث الخسوف في هذا الوقت وبأطول فترة اجابة واضحة على ان الكون لم يختل

وهل هناك انعكاسات اخرى للخسوف على الكون ؟

لايمكن الجزم بمدى تاثير انعكاسات هذه الظاهرة الفلكية على الكون او الأرض لكن الأمر وارد فسبق وان وقعت أشياء نتيجة التحول الجيولوجي للأرض ولا يمكن استبعاد حدوث كوراث كما لايمكن الجزم بمدى خطورتها وتحديد المناطق وما يرجح هو حدوث نشاط زالزالي ناجم عن التغيير الفلكي بعد الخسوف اوقبله مثلما سمعنا أمس عن تسجيل هزة أرضية ببومرداس والمهم أن تقيم الظاهرة من قبل مختصين للتأكد من كل النظريات خاصة من حيث المفهوم