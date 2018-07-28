استمرار موجة الحر بالجنوب

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أن موجة الحر التي تشهدها منطقة الصحراء الوسطى والواحات والجنوب الغربي ستستمر إلى غاية مساء اليوم السبت.

وأوضح ذات المصدر أن درجات الحرارة القصوى قد تصل أو تتعدى محليا 48 درجة بكل من أدرار، شمال تمنراست، ورقلة وشمال إليزي، وهو الوضع الذي سيستمر إلى حدود الساعة السادسة من مساء نهار اليوم.

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