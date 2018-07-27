كارثة بيئية تهدد سكان بئر العرش في سطيف

طالب سكان منطقة “بورزام” بدائرة بئر العرش، مديرية الفلاحة ومصالح الدائرة بضرورة التدخل العاجل، ومنع وقوع الكارثة، بسبب الأبقار الميتة والمرمية في الطريق بالقرب من السكة الحديدية، بعد إصابتها بمرض الحمى القلاعية، ورميها من طرف الفلاحين بسبب عدم قيامهم بتأمينها لدى صندوق التعاون الفلاحي.

السكان في حديثهم ليومية “البلاد” كشفوا أن عدد الأبقار المرمية يفوق 30 بقرة مما تسبب في رائحة كريهة نتيجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المنطقة، وهو ما سيؤدي إلى انتشار الأمراض بين الماشية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، موضحين أنهم حاولوا نقل انشغالهم لمصالح البلدية لكن لا حياة لمن تنادي.

من جهة أخرى كشفت مصادرنا أن وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي قد أوفد لجنة تحقيق على وجه السرعة إلى عاصمة الولاية سطيف، للتأكد من التقارير المرفوعة بخصوص انتشار مرض الحمى القلاعية، في حين تحاول المصالح الفلاحية وجود حالات قليلة فقط. المصادر كشفت أن اللجنة الوزارية قد تنقلت لمختلف البلديات ورفعت تقريرا مفصلا للوزير، تزامنا مع تسجيل صندوق التعاون الفلاحي حالات مؤكدة لأبقار مريضة لفلاحين مؤّمنين لدى مصالحها منذ أيام، في انتظار تدخل السلطات المعنية وتوفير اللّقاح في أسرع وقت لتجنب كارثة 2014.