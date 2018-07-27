المصريون يصفون “ماضوي” بغوارديولا الجزائر

أشادت وسائل الإعلام المصرية بالمدرب الجزائري لفريق الإسماعيلي المصري خير الدين ماضوي واصفة إياه بغوارديولا الجزائر.ونشر موقع “اليوم السابع” المصري اليوم الجمعة تقريرا يُبرز فيه القدرات التدريبية الكبيرة لمدرب فريق وفاق سطيف السابق.

وأضاف الموقع المصري أن ماضوي يتمتع بقوة شخصية تُساعده على قيادة أي فريق ماجعل مجلس إدارة الإسماعيلي يُعينه على رأس العارضة الفنية.

وختم التقرير بالتأكيد أن ماضوي يملك خبرة كبيرة على المستوى العربي والإفريقي وبإمكانه قيادة الفريق الأصفر للتتويج برابطة أبطال إفريقيا.