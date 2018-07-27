نقل كأس إفريقيا 2019 إلى المغرب !!

فاجئ الإعلامي المصري الشهير أحمد شوبير، بإشارته لإقتراب المغرب من تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة في 2019.

وكتب شوبير تدوينة على صفحته في الفايس بوك يقول فيها: “قريبا كأس أمم افريقيا بالمغرب.. قرار يصدره الكاف”.

يذكر أن الكاميرون تواجه صعوبات في توفير جميع شروط استضافة كأس أفريقيا 2019 والتي نالت شرفها عوضا عن الجزائر.

ويبقى القرار الأخير بين أيدي المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي سيعلن عن القرار النهائي بخصوص البلد المنظم للكأس.

