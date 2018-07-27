الجيش يوجّه ضربات موجعة لتجار المخدرات والإرهابيين والمهرّبين



تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و25 جويلية الجاري، من تحييد 134 إرهابي وتوقيف أزيد من 60 عنصرا لدعم الجماعات الإرهابية، مع استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة فيما أنقذت القوات ذاتها حياة أزيد من 800 “حراق” من الغرق في عرض البحر.

وحسب أرقام وزارة الدفاع الوطني، فقد تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية القضاء على 20 إرهابيا والقبض على 18 آخرين والعثور على 3 جثث واستسلام 66 إرهابي وعائلة تتكون من 10 أفراد، فيما ارتفعت حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم خلال شهر جويلية الجاري إلى 17 إرهابيا، مع استرجاع 18 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

بالمقابل، تمكن أفراد الجيش خلال هذه الفترة من توقيف 57 عنصرا لدعم للجماعات الإرهابية وكشف وتدمير 311 مخبأ للإرهابيين وورشتين لصناعة المتفجرات، كما تم استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة من بينها 14 رشاشا من مختلف الأصناف و14 قاذفا صاروخيا و345 قذيفة و12 صاروخا، بالإضافة إلى 133 مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و164 بندقية و9 مسدسات من مختلف الأصناف وكذا 31273 طلقة من مختلف العيارات.

كما تم أيضا كشف وتدمير 318 قنبلة تقليدية الصنع و61 لغما و220 كبسولة خاصة بالمتفجرات بالإضافة إلى 32 جهاز اتصال مفخخ و700 كلغ مواد كيمياوية لصناعة المتفجرات.

وأبرزت وزارة الدفاع أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للقوى الأمنية قد ارتفع بطريقة ملفتة جدا، خاصة في منطقة الصحراء والمناطق الحدودية القريبة من شمال مالي والنيجر، إضافة إلى العناصر المسلحة التي ما زالت تنشط في مناطق شمال الوطن على غرار جيجل.

وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الحدود، تمكن أفراد الجيش خلال نفس الفترة من توقيف 366 تاجر مخدرات وضبط 701 كلغ من الكوكايين وأكثر من 140 قنطار من الكيف المعالج و 268592 قرص مهلوس، كما تم توقيف 947 مهرب و48 منقبا عن الذهب مع إحباط تهريب 565581 لتر وقود ونحو 540 طن مواد غذائية بالإضافة إلى حجز 451 مولد كهربائي، 390 مطرقة ضغط و184 جهاز كشف عن المعادن وحجز نحو 1800 قنطار من التبغ و223304 علبة من السجائر مع حجز 416 عربة من مختلف الأصناف.

كما أنقذت القوات البحرية حياة أزيد من 800 “حراق” من الغرق في عرض البحر وانتشلت 17 جثة، إلى جانب توقيف 21 غطاسا من دون رخصة وضبط أكثر من 20 كلغ من المرجان، فيما أوقفت قرابة 5 آلاف مهاجر غير شرعي.

القراءة من الشروق