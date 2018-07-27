هل هناك علاقة بين ظاهرة الخسوف الكلّي وهزة بومرداس..؟

نفى نائب رئيس جمعية الشعرى الفلكية مراد حمدوش وجود أي علاقة بين الهزة الأرضية التي تمّ تسجيلها صباح اليوم الجمعة بولاية بومرداس وظاهرة الخسوف الكلّي الذي ستشهدها الجزائر أمسية اليوم على غرار عديد الدول عبر العالم.

وسيكون الجزائريون اليوم على موعد مع ظاهرة الخسوف الكلّي للقمر والتي ستكون الأطول من نوعها ، حيث ستمتدّ طيلة ساعة و 43 دقيقة ، وسيكون بالإمكان ملاحظتها بالعين المجردة عبر جميع ولايات الوطن ، من جهة أخرى ، كان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء قد سجّل حدوث هزة أرضية صباح اليوم في حدود الساعة 6:35 دقيقة بلغت شدّتها 3.6 درجات على سلم ريجتر وحدّد مركزها بـ8 كم شمال منطقة جنات.

وقال الخبير الفلكي مراد حمدوش في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهزة الأرضية التي تمّ تسجيلها لا علاقة بها بظاهرة الخسوف الكلي للقمر ، موضحا بأن ظاهرة الخسوف "ظاهرة ظلية تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد" ، أما الهزات الزلزالية فهي تحدث داخل القشرة الأرضية.