حاليلوزيتش:" وصلتني عروض كثيرة لكني لم أفصل بعد في وجهتي المقبلة "

أدلى المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش بتصريحات لإذاعة "راديو سراييفو" البوسنية، أكد فيها أنه لم يفصل بعد في وجهته المقبلة رغم العروض الكثيرة التي وصلتها واصفا بعضها بالمغرية، بحيث قال:" لقد وصلتني العديد من العروض ومن منتخبات وأندية، التي تريد التعاقد معي تحسبا للفترة المقبلة، لكنني لم أفصل بعد في وجهتي ولا اريد التسرع من أجل إتخاذ هذه الخطوة المهمة في مشواري وسأدرس كل العروض بجدية وبصفة دقيقة قبل الفصل رسميا في وجهتي المقبلة ".

تجدر الإشارة إلى أن حاليلوزيتش رفض العودة لتدريب المنتخب الوطني الجزائري بعد تعثر المفاوضات التي جمعته بالرئيس خير الدين زطشي، وهو الذي كان يعتبر أولوية "الفاف" والخيار الأول للجمهور الجزائري.