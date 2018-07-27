مساهل : لا يجب أن يصبح الدين فضاء للمواجهة والتطرف بين الشعوب

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل, الخميس, بواشنطن, أن الدين لا يجب أن يصبح خطا للقطيعة وفضاء للمواجهة بين الأفراد والشعوب كما يريده أصحاب إيديولوجيات التطرف, والطائفية الدينية هي قناعة ترافع

عنها الجزائر داخل حدودها وخارجها.

وفي مداخلته في الندوة الوزارية حول الحريات الدينية, أكدت الجزائر على لسان الوزير مساهل أن الاختلاف لا ينجر عنه بالضرورة تهديدا, كما أن التنوع ينطوي دائما على إمكانيات كبيرة للإثراء المتبادل, مشيرا الى أن ممارسة العقيدة الدينية شكل مهم من أشكال التعبير عن الحرية الفردية, ويجب أن تبقى وتكون محمية من اتجاهات عدم التسامح والاقصاء, مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الغاية تتطلب ترقية محيط مؤسساتي موات يرتكز على القاعدة الصلبة لسلطة القانون والمساواة في الحقوق دون أي تمييز أو تفرقة, موضحا أن هذا التحدي المتقاسم الذي يستوقف جميع الأمم يدعو إلى إجراءات أ ثر من شأنها أن تعزز بشكل متزايد عالمية القواعد التي انضمت إليها البلدان بمحض إرادتها في إطار المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية, مؤكدا في الأخير أن ممارسة حرية المعتقد لا يجب أن تستخدم كذريعة للمساس بالنظام والأمن والصحة العامة أو الأخلاق والحريات والحقوق الأساسية للغير, مضيفا, كما لا ينبغي, أن