"إغراءات" جديدة في مشاريع "أونساج"

فتحت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إمكانية استفادة الشباب من إجراء التمويل الذاتي للمشاريع مع الحفاظ على كل الامتيازات التي تقدمها "أونساج".

وأوضحت مديرة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، سميرة جعيدر، الأربعاء، عبر قناة النهار الخاصة أن "كل شاب ينشىء مشروعا بأمواله الخاصة يستفيد من الإعفاء الضريبي ومن تكوين مجاني، بالإضافة إلى المرافقة"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يخص كل المشاريع المدعمة على مستوى وكالات أونساج".

وذكرت المديرة أن الوكالة لا تعاني من أي مشكل مالي خلال هذه السنة، خاصة في ظل استرجاع حوالي 76 بالمائة من الأموال التي منحت خلال 2016، مؤكدة أن الوكالة تسعى للوصول لتمويل الذاتي من خلال الأموال المسترجعة والاستغناء عن أموال الخزينة العمومية.

وجددت جعيدر استبعاد إمكانية الاستجابة للمطالب التي رفعها أصحاب العقود في أكثر من مرة، قائلة بصريح العبارة إنه "لن يتم مسح الديون أونساج وما تم هو مسح غرامات التأخير وإعادة الجدولة الديون بالاتفاق مع البنوك الوطنية الممولة للمشاريع وهذا الإجراء يخص المشاريع ممولة قبل 2011".

واعترفت مديرة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، سميرة جعيدر أن 24 بالمائة من المشاريع التي قام بها الشباب فشلت ويفرض عليهم إعادة 70 بالمائة من قرض البنوك.