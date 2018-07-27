محمد هنيدي..سعيد بزيارتي للجزائر

كشف الفنان المصري محمد هنيدي،أنه جاء للجزائر تلبية لدعوة من منظمي مهرجان الفيلم العربي بوهران والذي تقام فعالياته حاليا بذات المدينة.وخلال ندوة صحفية،قال الفنان الكوميدي،أنه جد سعيد منذ أن وطأت قدماه مطار الجزائر الدولي.

وقال أن له سبق معرفة بالجزائر من قراءة لتاريخها الحافل وماسمعه عن شعبها.

وصرح أنه تلقى ترحابا وطيبة في الإستقبال من شعب وصفه “بشعب بن أصول”قائلا أنه ندم عن عدم زيارته للجزائر سابقا.