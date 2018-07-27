الجزائر تؤكد رغبتها في تقديم ملف مشترك مع المغرب وتونس

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، استعداد الجزائر تقديم عرض مغاربي مشترك مع المغرب وتونس لتنظيم كأس العالم 2030.

وقال حطاب على هامش الالعاب الافريقية التي تحتضنها الجزائر من 18 إلى 28 جويلية الجاري، في تصريحات لقناة النهار الخاصة “الجزائر مستعدة لدراسة ملف الترشح لتنظيم مشترك لكأس العالم مع المغرب وتونس، وهو مشروع يخدم المغرب العربي”، وأضاف “المرافق الرياضية وأماكن الإقامة متوفرة في هذه البلدان المغاربية”، مؤكدا أنه سيكون ملف قوي.

وتأتي تصريحات وزير الشباب والرياضة بعد يومين من إعلان رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، التي أكد فيها أن المغرب لم يفصل الى الان فيما إذا كان سيقدم ملفا مشتركا مع الجزائر وتونس لتنظيم مونديال 2030، في وقت ذكرت فيه العديد من وسائل الإعلام المغربية أن المغرب سينظر أيضا في إمكانية التنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وفشل المغرب في تنظيم كأس العالم لعام 2026 أمام الملف المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مؤكدا أنه سيقدم ملف الترشح لتنظيم طبعة 2030.





