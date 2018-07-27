الرحلة المتوجهة إلى الجزائر من ليون عادت أدرجها بعد 30 دقيقة طيران

واجه ركاب رحلة ليون الجزائر ورحلة الجزائر باريس أمس الخميس مصاعب وتأخيرات حولت سفريتهم الى كابوس وكل هذا بسبب غياب الإدارة السليمة للخطوط الجوية الجزائرية ، بداية المشكلة حسب ما علمت البلاد كانت بسبب تعرض طائرة للخطوط الجوية الى عطل فني اضطرها إلى العودة إلى مطار ليون بعد 30 دقيقة طيران .

وبعد تم تشخيص العطب تبين ضرورة نقل قطعة غيار من الجزائر إلى ليون ، للتجه إدارة الجوية الجزائرية إلى الحلول السهلة بإرسال قطعة الغيار في طائرة أيرباس 330 المتجهة من الجزائر إلى باريس وتعريض عشرات الركاب إلى تأخر كبير في برنامج الرحلة رغم أن الشركة كانت قادرة على نقل القطعة بطرق أكثر احترافية، ودون الاضطرار الى تسخير رحلة كاملة لهذا الغرض وما يترتب عنها من إزعاج للمسافرين وتكبيد الشركة خسائر مالية كبيرة .

وكما تبين الصور المنشورة أدناه كان من المفترض أن تصل طائرة ليون الى الجزائر في حدود الساعة الثالثة مساء لكن بسبب المشكلة التقنية وصلت الساعة الخامسة صباحا أي بتأخر يفوق 14 ساعة .