شبكة الـ BBC تنشر تقييما لأداء محرز أمام ليفربول

كشفت شبكة ال BBC البرطيانية تقرير مفصل حول أداء الجزائري و لاعب السيتي “رياض محرز أمام ليفربول الأنجليزيو شهدت المباراة تسجيل المصري صلاح هدف التعادل لليفربول فيما سجل السينغالي “ماني” هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة

و نشرت الــ bbc تقريرا عن اداء محرز تضمن مايلي : “محرز لعب مع لوكا بولتون على الرواق الأيمن .. و الدولي الانجليزي أحد ست لاعبين U18 شاركوا في اللقاء

” برغم الأرضية السيئة .. سيطر محرز على الكرة بطريقة ممتازة في المراحل الأولى ونقل الخطر إلى مناطق الخصم”

*قام بأدوار كيفين دي بروين ودافيد سيلفا أكثر من قيامه بأدوار رحيم ستيرلينغ وساني”