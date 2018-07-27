بالفيديو.. الاحتلال الصهيوني يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة وألقت القنابل الصوتية بغزارة تجاه المصلين.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” فقد اقتحم عشرات الجنود المددجين بالأسلحة بصورة مفاجئة المسجد الأقصى بعد الانتهاء من صلاة الجمعة

وألقو القنابل الصوتية تجاه المصلين

واضاف ذات المصدر، ان حالة من التوثر تسود في ساحات الأقصى.

كما اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين، النساء وكبار السن والفتية بالضرب لإخلاء ساحات المسجد الأقصى وحاليا تمنع الدخول إلى الأقصى.

وحسب ذات المصدر، يتمركز جنود الاحتلال في ساحة المسجد القبلي وفي طرقات الأقصى ويلقون بين الحين والآخر القنابل الصوتية.