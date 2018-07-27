الجلفة غاضبة من الحكومة

تعرضت زيارة الوفد الوزاري الى الجلفة للتعزية بوفاة العقيد أحمد بن الشريف الى صيحات إستهجان من بعض الحضور في العزاء بسبب ما اعتبروه تأخر الحكومة في مواساة الجلفة بوفاة أبرز شخصية جهادية في المنطقة .

الوفد الذي رأسه وزير الداخلية نور الدين بدوي مرفوقا بوزير الرّي والفلاحة عبد القادر بوعزقي تعرض الى صرخات المواطنين الذين تجمعوا منذ منتصف النهار بمنطقة "الزميلة" مكان ضريح العقيد أحمد بن الشريف، ولم ينجح على ما يبدوا في تدارك الخطأ الذي وقعت فيه السلطات منذ إعلان وفاة العقيد مساء السبت الماضي.

وردد الغاضبون عبارات تتساءل عن السبب في عدم اعلان الحداد على غرار الشخصيات الاخرى ، وأخرون قالوا أن "العقيد رمز شئتم أم أبيتم" ، كما صرخ شباب في وجه الوفد الوزاري قائلين كيف تأتون للعزاء بعد أربعة أيام وما معنى هذا التهميش والحقرة للعقيد ، كما طالب العديد من المواطنين بعين المكان بإقالة والي الجلفة الذي فشل في إدارة الملف ولم يحضر هو الاخر إلى الجنازة .





