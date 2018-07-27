هني :”رحيل ماجر سيفتح لي أبواب المنتخب الوطني”

إعتبر الدولي الجزائري، سفيان هني بأنه يمتلك فُرصا كبيرة للعودة لصفوف المنتخب الوطني، في الفترة القادمة، بعد إقالة، رابح ماجر.وصرح لموقع “سبورت 24″ الروسي :”لم أُستدعى للوديتين الأخيرتين أمام الرأس الأخضر والبرتغال، ولكن الأمور ستتغير بعد إقالة الناخب الوطني”.

وواصل :”آخر مرة لعبت فيها مع الجزائر، كانت شهر مارس، والإتحادية هناك تبحث الآن عن مُدرب جديد، وسنرى ما سيحدث”.

وتوترت العلاقة بين “ماجر” و”هني”، بعد هزيمة “الخضر” أمام “إيران”، شهر مارس، ليسقط لاعب “سبارتاك موسكو” من حسابات أسطورة “بورتو”.