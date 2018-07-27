“زطشي” يُفجر قُنبلة وإسم “عالمي” لتدريب “الخضر”!!

سيُفجر رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، قُنبلة مُدوية قريبا، وهو الذي يتواجد في مُفاوضات مُتقدمة مع إسم عالمي لتدريب “الخضر”.

وأكدت معلومات تلفزيون “النهار”، بأن الرجل الأول في الإتحاد الجزائري للكرة، يقترب من حسم الأمور مع مُدرب من طينة الكبار.

ويبدو الرئيس السابق لبارادو واثقا من خُطوته القادمة، والتي ستكون مصيرية، بعد فشله الذريع مع المُدربين السابقين “لوكاس ألكاراز” و”رابح ماجر”.

ويعيش “زطشي” حاليا على وقع الإنتقادات، لعدم تمكنه من إستقدام “وحيد حليلوزيتش” و”هيرفي رونار”، اللذين كانا يُمثلان أولوية بالنسبة له.