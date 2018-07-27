هل يؤثر الخسوف على صحة الناس؟

يترقب سكان الأرض مساء اليوم الجمعة ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل في أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين.

ويبدأ خسوف القمر في الجزائر العاصمة 19:51 ويصل الذروة عند الساعة 21:21 وسيكون بالإمكان مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" عن علماء الفلك في القبة السماوية بموسكو، أن القمر سيظهر بلون أحمر أرجواني لأن الأرض ستقع بينه وبين الشمس، وتمنع سقوط أشعة الأخيرة عليه. ونظرا لأن قرص القمر في أصغر حالاته، سيكون هذا الخسوف الكلي الأطول في القرن الواحد والعشرين.

وسيشهد هذا القرن 225 ظاهرة خسوف للقمر، منها 85 كلية، و6 فقط ستستمر أكثر من ثلاث ساعات، وأطولها سيكون الخسوف الذي سيحدث هذا اليوم.

وبالتوازي مع الخسوف، تحدث اليوم ظاهرة فلكية أخرى، وهي المواجهة الكبرى بين المريخ والشمس، حيث سيقترب الكوكب الأحمر من الأرض ليتغلب في سطوعه على المشتري. وسوف تحدث هذه المواجهة ثانية، في 15 سبتمبر 2035، أي بعد 17 عاما.

يؤكد الخبراء أن ظاهرة خسوف القمر الكلي أو الجزئي، وكذلك كسوف الشمس واستعراض الكواكب (اصطفاف الكواكب في خط واحد) والظواهر الفلكية الأخرى، لا يمكن أن تؤثر في الحالة الصحية للناس أو في المناخ.